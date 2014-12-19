Barış Güler'in 'üç beş kuruş parası'yla ayakkabı kutusunda çıkan milyon dolarlar faiziyle iade edilecek!

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler ile eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın, 17 Aralık Operasyonu sırasında evlerinde bulunan ve adli emanetçi olarak bir devlet bankasında tutulan paraları, takipsizlik kararına yapılan itirazın reddi üzerine yasal faiziyle birlikte kendilerine iade edilecek.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, 17 Aralık soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner, 10 Kasım’da 53 şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermişti. Bunun üzerine dosyadaki tek şikâyetçi olan eski Fatih Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan İnce, takipsizlik kararına itiraz etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan itirazı reddetmişti. Savcılığın verdiği kararın kesinleşmesiyle Barış Güler ve Süleyman Aslan’ın el konulan paralarına iade yolu da açılmış oldu.

Aslan’ınki Valiliğe

Barış Güler’in evinde el konulan 400 bin TL, 300 bin Euro ve 100 bin dolar ile Süleyman Aslan’ın evinde el konulan 2.5 milyon dolar ve 1.5 milyon Euro adli emanet olarak bir kamu bankasında tutuluyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu paraların, yasal faizleriyle birlikte iadelerine karar verdi. Parasının faizi 20 bin TL tutan Barış Güler’in, başvurusu halinde parası kendisine teslim edilecek. Süleyman Aslan’ın evinde ayakkabı kutuları içerisinde bulunan paralar ise yasa gereği İstanbul Valiliği’ne gönderilecek. Aslan, ilk gözaltına alındığında, “Evimden çıkan paraların tamamı bağışlardan toplanan paralardır. Bu paralar Makedonya’da Balkan Üniversitesi ve Osmancık’da imam hatip lisesinin yapımında kullanılacaktır. Oralara gönderecektim” demişti. Aslan’ın, Yardım Toplama Kanunu’na muhalefet ettiği anlaşılmıştı. İade işlemleri için savcılığın yazısı bekleniyor.

1 milyon Euro iade

Aslan’ın evinde bulunan 1 milyon Euro ise geçtiğimiz aylarda Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı’na iade edilmişti. Vakfın Türkiye temsilciliğinin avukatı Ömer Faruk Hansu, soruşturma sürerken 1 milyon Euro’nun vakfa ait olduğunu söylemiş ve iadesini talep etmişti. Bu talep savcılık tarafından kabul edilmişti.

Aslan’ın da parası var

Süleyman Aslan’ın avukatı Prof. Dr. Ersan Şen, şunları söyledi: “Süleyman Aslan’ın evinde ele geçirilen paralar İstanbul Valiliği’ne gönderilecek. Bu paranın bağış parası olduğunu belirterek iadesini talep edeceğiz. Çünkü el konulan paranın içerisinde, bağış paralarının yanı sıra Süleyman Aslan’ın kendi kişisel parası da var. El konulan paralar adli emanette tutulur. Tutar yüksek olunca, herhangi bir bankanın vadesiz mevduat hesabına yatırılır. Yatırıldığı dönemdeki faiz oranına göre işlem görür ve faiz işler.”