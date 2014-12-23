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Barış Güler'in el konulan parası da faiziyle birlikte iade edilecek!

Savcılık "17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet" operasyonlarında el konulan 400 bin tl, 320 bin Euro ve 90 bin doların eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'e iadesine onay verdi

23 Aralık 2014 19:03

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sırasında, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlunun el konulan parasının iadesi için savcılıktan onay çıktı.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması hakkında verilen takipsizlik kararının kesinleşmesinin ardından, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in el konulan 400 bin TL, 320 bin Euro ve 90 bin doları da faiziyle iade edildi.

Barış Güler, bugün avukatı Fehim Güneş ile birlikte Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Emanet Savcısı İbrahim Çiçek'e giderek gerekli belgelere imza atan Barış Güler, daha sonra adliye içinde bulunan Vakıfbank Şubesi'ne geçti.

 

20 bin faiz verildi

 

Güler, bankada tutulan paraları başka bir hesabına havale ettirerek adliyeden ayrıldı. 17 Aralık soruşturması kapsamında, Barış Güler'in 400 bin TL, 320 bin Euro ve 90 bin Dolar'ına el konulmuştu. Güler'in bu parasına bir yıl içinde 20 bin TL faiz geldi.

Sabah saatlerinde de, 17 Aralık soruşturmasında Rıza Sarraf'ın adamı Abdullah Habbani'nin işyerinde bulunup el konulan 1 milyon TL, 800 bin Euro ve 60 bin dolar ile 2 kg külçe altın, 55 bin TL'lik faiziyle iade edilmişti.

 

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