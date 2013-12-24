'Barış Güler villasını ne zaman, kime, kaç TL’ye sattı?'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan oğlu Barış Güler’in evinden çıkan paranın 1,2 milyon dolarlık bölümünü, sattığı villanın parası olarak açıklamasını TBMM’ye taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Umut Oran konuyla ilgili olarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Bakan Güler’in, "oğlunun evinden çıkan paranın 1,2 milyon dolarının sattığı villasından geldiğini" öne sürmesi üzerine önerge hazırlayan Umut Oran, Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

- İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan oğlu Barış Güler’in Bahçeşehir’de villası var mıdır? Tapu kayıtlarına göre bu villa kimin üzerine kayıtlıdır?

- Barış Güler söz konusu villanın satışını bu ay içerisinde yapmış mıdır? Villa kime satılmıştır, villanın satış bedeli kaç TL’dir? Villanın 1,2 milyon dolar karşılığında satıldığı doğru mudur?

- Söz konusu villanın satışında herhangi bir ipotek sorunu yaşanmış mıdır? Bu taşınmaz üzerindeki ipoteği kim, kaç TL’lik bir alacak nedeniyle koydurmuştur? İpoteği kim kaldırmıştır?

- Bu villanın satışından doğan bir emlak vergisi var mıdır, bu miktar kaç TL’dir, yatırılmış mıdır?

- Barış Güler söz konusu villayı hangi tarihte kimden kaç TL bedelle satın almıştır? Villanın emlak vergileri o tarihten bu yana yatırılmış mıdır?