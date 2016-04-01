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Dünya
Deutsche Welle

"BM Barış Gücü askerleri 4 kızı bir köpekle cinsel ilişkiye girmeye zorladılar"

Askerler, 2014 yılında Orta Afrika Cumhuriyet'inde görev yapmışlardı

01 Nisan 2016 14:13


Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2014 yılında görev yapan BM Barış Gücü askerlerinin yaklaşık 100 cinsel taciz ve tecavüz suçlaması vakasına karıştığı belirtildi. İddialara göre BM askerleri 4 kızı da bir köpekle cinsel ilişkiye girmeye zorladılar.

ABD yardım kuruluşu "AIDS-Free World"ün uzmanlarına olayla ilgili bilgi veren 3 kız, "Fransız askerler bizi bağladıktan sonra bir köpekle sekse zorladı" ifadelerini kullandılar. Köpeğin tecavüzüne uğrayan 4'üncü kızın daha sonra henüz belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.
 

BM daha sert cezalar verecek
 

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, konuyla ilgili yayınladığı açıklamasında, iddilar karşısında şoke olduğunu söyledi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Al Hussein iddiaları "iğrenç ve tiksindirici" olarak niteledi. BM Güvenlik Konseyi bu ay başında Barış Gücü askerlerinin karıştığı cinsel istismar vakalarında daha sert cezaları öngören bir karar almıştı.


İlgililerin ilgisizliği
 

BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan barış gücü askerlerinin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiaları hakkında bu yılın başında soruşturma başlatmıştı. İddialar, Bangui yakınlarındaki kampta, 2013 Aralık – 2014 Haziran dönemini kapsıyor. Buna göre yaşları 9 – 13 arasında değişen çocuklar yiyecek ya da para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandı. İlgili makamların konu medyaya yansıdıktan sonra iddiaların üzerine gittikleri belirtildi.
 

10 binden fazla asker görev yapıyor
 

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı Müslüman grupların ittifakı 'Séléka' 2013 yılının Mart ayında dönemin Devlet Başkanı François Bozizé'yi devirerek olayları başlatmıştı. Bunun üzerine ülkede Hırıstiyan – Müslüman çatışması patlak vermişti. Fransa, 2013 yılı sonunda eski sömürgesine askeri müdahalede bulunmuş, 2014 yılında kısaca MINUSCA adı verilen BM Barış Gücü misyonu göreve başlamıştı. Barış Gücü kapsamında ülkede 10 binden fazla asker görev yapıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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