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Deutsche Welle

Barış görüşmeleri askıya alındı, gözler Suriye'ye yardım konferansında

Suriye ve komşularına yardım öngören 4. Donörler Konferansı, Cenevre'de yapılan barış görüşmelerinin askıya alınmasının gölgesinde Londra'da yapılıyor.

04 Şubat 2016 11:29


Bir gün sürecek, dördüncü kez yapılan konferansa BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un yanı sıra 70 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile yardım kuruluşlarının temsilcileri katılıyor. Konferansı BM, İngiltere, Almanya, Norveç ve Kuveyt organize etti.

İngiltere hükümeti konferansın başlamasından önce yaptığı açıklamada, Suriye'ye yapılması öngörülen yardımların yanı sıra en az 1 milyar 600 milyon euro yardım sözü verdi. Yardım kuruluşları en az 8 milyon euro yardım sözü verilmesini umut ediyor. Konferansta toplanacak yardımın Suriye ve komşu ülkelere gıda yardımı ve ilacın yanı sıra eğitim için de harcanması planlanıyor.

Komşulara aktarılacak

İngiltere Başbakanı David Cameron'un bürosundan yapılan açıklamada, toplanacak yardımların 2016-2020 yılları arasında Suriye ve komşularına aktarılacağı belirtildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre böylece Suriye'de krizin başladığı 2011 yılından bu yana sadece İngiltere'nin ülkeye yaptığı yardım 3 milyar euro'yu geçecek. Konferansa katılacak olan Almanya da Suriye'ye yardımları artırmayı planlıyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ise dün yaptığı açıklamada, Suriye'de gelen mültecilere 900 milyon euro yardım yapacağını açıkladı.

BM'nin verilerine göre uluslararası devletler topluluğu Suriye'deki insanların acısını dindirmek için 7 milyar euro'dan fazla yardım yapmak zorunda. Beş yıldır süren iç savaşta 250 bin insan yaşamını yitirdi, 13 milyon insan ise acil yardım bekliyor.

Öte yandan Suriye'de barışın sağlanması için Cenevre'de başlayan görüşmeler askıya askıya alındı. Görüşmelere 25 Şubat'ta devam edileceği açıklandı. Geçen cuma gecikmeli olarak başlayan görüşmelerde taraflar arasında gerginlik tırmanıyor. Suriye muhalefeti dün akşam yaptığı açıklamada Suriye'deki insani durumun iyileştirilmesinden sonra müzakere masasına döneceğini belirtti. Muhalefet, Beşar Esad rejimi ve müttefiklerini siyasi çözüm arayışı içinde olmamakla suçluyor, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Rusya'nın hava saldırılarının yardımıyla ilerleyen Suriye birliklerinin askeri çözüm hedefinde olunduğunu gösterdiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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