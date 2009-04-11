‘Barış Gelini’ için Kadıköy-Ballıkayalar yürüyüşü

"Düş Yola" adlı grubunun İtalyan sanatçı Pippa Bacca anısına düzenlediği "Barışa Gelin" yürüyüşü Kadıköy'den başladı.



Kadıköy İskelesi önünden sırt çantalarıyla yola çıkan grup, sahili takip ederek Kartal'a kadar yürüyerek buradan da trenle Kocaeli'nin Gebze ilçesine gidecek. "Düş Yola" adlı grup üyeleri daha sonra Pippa Bacca'nın cesedinin bulunduğu yer olan Gebze'nin Tavşanlı köyü Ballıkayalar mevkisinde kamp kuracak.



Grup üyelerinden Mustafa İrfan Ağacaboy, "Pippa'nın Türkiye'de öldürülmesi bizi üzdü. Kendimizi sorumlu hissediyoruz. Tecavüz eden kadar suçlu olduğumuz için Pippa'nın kaldığı yerden devam etmek istedik. Ancak sadece kaldığı yere kadar gideceğiz. Pippa'nın öldürüldüğü yerde bir gece kamp yapacağız" dedi.



Pippa Bacca, sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile birlikte Milano'dan "barış ve güven" mesajı vermek amacıyla gelinliklerle yola çıkmıştı. İki sanatçı, Balkan ülkeleri ve Türkiye üzerinden kara yoluyla otostop yaparak Tel Aviv'e ulaşmayı hedefliyorlardı.



İstanbul'da birbirlerinden ayrılan iki sanatçı, farklı güzergahları izlemelerinin ardından Beyrut'ta yeniden buluşmayı planlıyordu. Ancak Bacca'dan 31 Mart 2008 tarihinde İtalya'daki arkadaşına SMS atmasının ardından bir daha haber alınamamıştı. Sanatçının en son Gebze'de görüldüğü ve kredi kartıyla son harcamayı Gebze'de yaptığı belirtilmişti.



Bacca'nın cesedi, son olarak birlikte görüldüğü hırsızlık suçlarından sabıkalı Murat Karataş'ın güvenlik güçlerince yakalanması ve yer göstermesi üzerine, Tavşanlı Köyü Ballıkayalar mevkisinde çalılar arasında bulunmuştu.

