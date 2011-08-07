-BARIŞ ELÇİSİ MİYATA TÜRKİYE'DE SAKARYA (A.A) - 07.08.2011 - Dünyaya barış ve dostluk mesajları vermek amacıyla 2007'den beri 8 ülke gezen Japon Yuji Miyata, bir haftalık Sakarya gezisinin ardından Kocaeli'ye doğru yola çıktı. Japonya'dan başladığı barış yürüyüşü kapsamında, 8 bin 500 kilometre yol kat eden barış elçisi Miyata, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir hafta süreyle konakladı. Çeşitli etkinliklere katıldığı Adapazarı seyahatini tamamlayan Miyata, polis eskortu eşliğinde D-100 karayolundan Kocaeli'ye doğru yürüyüşe geçti. Miyata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşındayken ozon tabakasının delinmesiyle ilgili izlediği bir haberden çok etkilediğini belirterek, ''Kore Enstitüsü'nde öğrenciyken, 1990 yılından beri dünya barışı için yürüyen Paul Coleman'ın internet sitesini gördüm. O, şu ana kadar 47 bin 500 kilometre yürüdü ve 11 milyon 350 bin ağaç dikti. Yaptıklarından çok etkilendim ve bu amaçla ben de yola çıktım'' diye konuştu. Yürüyüşün başından itibaren 8 bin 500 kilometre kat ettiğine dikkati çeken Miyata, 4 yıllık yürüyüşü boyunca 2 bin 350 fidan diktiğini anlattı. Bir hafta süreyle Adapazarı'nda konakladığını ifade eden Miyata, ''Bu süre içinde ağaç diktim, ramazan dolayısıyla çeşitli yardım etkinliklerine katıldım. Türkler çok sevecen, bana çok dostça davrandılar. Türkiye'de yüzlerce arkadaşlık kurdum, Türk insanı çok cömert. Kocaeli'ye doğru yürüyüşüme devam edeceğim. İnsanlar savaşmamalı ve doğaya zarar vermemeli. Umudumuzu kaybetmemeliyiz, birlikte güzel bir dünya oluşturabiliriz'' şeklinde konuştu. Miyata, Türkiye'nin ardından Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Fransa'ya gideceğini belirterek, 2012 olimpiyatlarında Londra'da olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.