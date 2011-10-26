T24 LogoT24 Logo
Magazin

Barış elçisi Angelina’nın eli kanlı mı?

Hollywood aktrisi Angelina Jolie’ye, Kamboçya’daki yatırımlarıyla ilgili sürpriz bir suçlama yöneltildi.

26 Ekim 2011 03:00

Hollywood aktrisi Angelina Jolie’ye, Kamboçya’daki yatırımlarıyla ilgili sürpriz bir suçlama yöneltildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi sıfatıyla insani kriz yaşanan birçok coğrafyaya giden Jolie’nin, kitlesel katliamlarla tanınan bir Kamboçyalı liderden, toprak satın aldığı iddia ediliyor.



Vakfı için almıştı


Hürriyet gazetesinin Global Post’un dayandırıdığı habere göre, Jolie’ye arazi satan isim de, 1975-1979 yılları arasında kanlı savaşla iktidarı devirip ülkeyi yöneten Kızıl Kmerler’in Pol Pot’tan sonraki üç önemli liderlerinden biri olan Ta Tith. Kamboçya vatandaşlığı olan, Kamboçyalı yetim Maddox’ı 2002 yılında evlat edinen Jolie’nin, bu ülkede kurduğu “Maddox Jolie-Pitt Vakfı” için 225 hektar toprak aldığı biliniyordu. Ta Tith, 1970’li yıllardaki katliamlardan sorumlu tutuluyor ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24