Barış elçisi Angelina’nın eli kanlı mı?

Hollywood aktrisi Angelina Jolie’ye, Kamboçya’daki yatırımlarıyla ilgili sürpriz bir suçlama yöneltildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi sıfatıyla insani kriz yaşanan birçok coğrafyaya giden Jolie’nin, kitlesel katliamlarla tanınan bir Kamboçyalı liderden, toprak satın aldığı iddia ediliyor.







Vakfı için almıştı





Hürriyet gazetesinin Global Post’un dayandırıdığı habere göre, Jolie’ye arazi satan isim de, 1975-1979 yılları arasında kanlı savaşla iktidarı devirip ülkeyi yöneten Kızıl Kmerler’in Pol Pot’tan sonraki üç önemli liderlerinden biri olan Ta Tith. Kamboçya vatandaşlığı olan, Kamboçyalı yetim Maddox’ı 2002 yılında evlat edinen Jolie’nin, bu ülkede kurduğu “Maddox Jolie-Pitt Vakfı” için 225 hektar toprak aldığı biliniyordu. Ta Tith, 1970’li yıllardaki katliamlardan sorumlu tutuluyor ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor.







