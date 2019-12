'Barış dolu kocaman bir dünya yaratın'

Resmi internet sitesinde 'Hayatın Kocamanı Güzeldir' adlı bir yazı kaleme alan Sezen Aksu, çocuklara seslendi: Herkesin mutlu olduğu kocaman bir dünya yaratın!



Yeni albümünün hazırlıkları nedeniyle, beş aydır 'www.sezenaksu. com.tr' adlı resmi internet sitesinde kaleme aldığı yazılarına ara veren ünlü sanatçı Sezen Aksu, iki ayrı yazı yazarak bu açığı kapattı. Minik Serçe, 'Hayatın Kocamanı Güzeldir' ve 'Ümit Etmek, Eli Taşın Altına Koymak Lazım' adlı yazılarında; insan ayrımı yapmadan yaşamanın güzelliğini ve şiddeti yok etmek için yapılması gerekenleri anlattı.



Kitabın tadını çıkarın



'Hayatın Kocamanı Güzeldir' adlı yazısına, 'Küçük bedenlerinize rağmen her şeyi değiştirebilecek bir güçle dünyaya geldiğinizi biliyor musunuz?' diye çocuklara seslenerek başlayan ünlü sanatçı, şöyle devam etti: "Çocuk olmanın gücünü keşke çocukken bilebilse insan... Bir an önce büyümeye özenmeyin. Tadını çıkarın arkadaşlarınızın, oyunların, özellikle de kitaplarınızın... Bilmediğimiz bir dünyanın kapılarını açar kitaplar bize. Başka insanları tanırız, başka çocukları, başka ülkeleri, hayvanları, doğayı, evreni... Ne kadar çok bilirsek ve ne kadar çok hayal kurarsak, bizimle beraber hayatlarımız da o kadar büyür." Sezen Aksu yazısında, insan hayatının büyük olmasının ne anlama geldiğini ise şu cümlelerle açıkladı:



Hayatınızı büyütün



"Kocaman bir hayatımız olduğunda başka dilde konuşan, başka dinden olan, başka türlü düşünen, bizimkinden farklı bir ailesi olan birini anlayabiliriz. Biliriz ki o da bizim gibi bir insan... İşte o zaman herkesi sevebiliriz. Bunları öğrenerek büyürse insan, her şeyi değiştirebilir. Dünyadaki insanlar, barış içinde yaşayabilir. Bütün çocukların herkesin mutlu olduğu kocaman bir dünya yaratabilme gücü vardır. Lütfen çocuklar, hayatınızı farklı farklı insanlar ve fikirlerle büyütün."



Aksu, ikinci yazısında ise şiddet karşıtı şu ifadelere yer verdi: "Hayata zaptedilemez bir saldırganlık enerjisi ile gelir insan. Şiddet hayatta kalmak için özgürleşirse, baş edilemez bir yok edicidir artık. Aile gibi bir güven sahasında bile, en az karanlık sokaklardaki kadar şiddettir. Bu enerji doğru bir formül ile yönetilmediği sürece, çocuklarımızın potansiyel birer şiddet uygulayıcısına, kendimizin de birer şiddet mağduruna dönüşmesi işten değil. Bu yüzden, 'Tek başıma ne yapabilirim ki?' cümlesi tedavülden kaldırılmalı. Nice, şeytanına kafa tutmuş insan var. Ümit etmek, eli taşın altına koymak lazım."