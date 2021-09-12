Barış Derneği Davası'nın 9 aydını Büyükada'da buluştu

Barış Derneği Davası nedir? Barış Derneği Davası, 12 Eylül darbesinin ardından gelen sıkıyönetimin açtığı davaların en ünlülerindendir. Uzun yargılamaların sonunda çeşitli mahkûmiyetler verildi. Dava, Türkiye ve dünya kamuoyu tarafından izlendi. Türk ve Dünya basınında bir çok kez haber yapıldı. Barış Derneği'nin yargılanması dünya basının da "barışın yargılanması" diye anıldı. Dava sanıkları, davanın sürdüğü 1984 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Dava, Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerinin kaldırılmasının ardından düştü.