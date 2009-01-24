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'Barış cinsel güç hapı kullanmadı'

Lale Manço ve oğlu Doğukan Manço, ölümünün 10'uncu yılında anılacak Barış Manço'yu anlattılar.

24 Ocak 2009 02:00

Barış Manço'nun 25 yıllık eşi Lale Manço ve oğlu Doğukan Manço, ölümünün 10'uncu yılında anılacak Barış Manço'yu anlattılar.

Hürriyet'in haberine göre; 'Orada Neler Oluyor' programına konuk olan Lale Manço, ünlü sanatçının vefatından sonra çıkan 'Cinsel gücü artırıcı ilaç kullanımı yüzünden öldü" ve "Zaten ayrı yaşıyorlardı" iddialarına yanıt verdi:

"Barış tansiyon hastasıydı. Cinsel gücü artırıcı hap alacak kadar şuursuz biri değildi. Barış böyle bir şeyi asla kullanmazdı. Bu dedikoduları asla kabul etmiyorum. Ayrılacağımıza dair söylentiler de yalandı. Çocuklarım ve evde çalışanlar şahittir. İnsanlar bunu duymak istemiyor ama hayır biz mutluyduk ve ayrılmayacaktık. Ayrıca aldatmak eylemde değil gönüldedir. "

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