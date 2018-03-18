T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barış Celiloğlu'nun yeni oyunu Londra'da seyirciyle buluşuyor

Celal Sönmez / Londra, 18 Mart (DHA) - İki mültecinin yaşam mücadelesini konu edinen "Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldular" adlı oyun Londra’nın Camden Town semtinde yer alan Etcetera Theatre’da izleyici ile buluşacak

18 Mart 2018 17:21

Celal Sönmez / Londra, 18 Mart (DHA) - İki mültecinin yaşam mücadelesini konu edinen \"Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldular\" adlı oyun Londra’nın Camden Town semtinde yer alan Etcetera Theatre’da izleyici ile buluşacak. 
Barış Celiloğlu\'nun yönettiği ve yazar Plinio Marcos\'un eserinden uyarlanan oyundaki karakterler Hakan Arıcan ve Emre Gündoğdu tarafından canlandırılıyor.
Oyun iki illegal mültecinin bir gece boyunca yabancı bir şehirdeki yaşam mücadelelerini anlatıyor.
Yönetmen Barış Celiloğlu\'nun tanımıyla, bu iki adam kendilerini istemeyen dış dünya ile iletişim kurmakta hayli zorlanıyor. Bununla birlikte oyunla göçmen ve yabancı olmayı, maddi ya da başka sorunlardan ötürü ülkesinden göçmek zorunda kalan insanların tutunamama halleri irdeleniyor. Uzun süren yaşam mücadelelerinde yavaş yavaş insanlık onurlarını yitirme ve kaybolmayla karşı karşıya kaldıklarını çok çarpıcı metaforlarla gözler önüne seriyor.     
Etcetera Theatre’da 25 Mart Pazar günü saat 15:00 ve 20:00 seanslarında sahnelenecek oyun ayrıca Nisan ayında da Arcola Theatre’da gösterime sunulacak. (Fotoğraflı)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Celal SönmezLondraMart DHALondranın Camden TownEtcetera TheatredaCeliloğluPlinio MarcosHakan ArıcanGündoğduOyunYönetmen Barış CeliloğluBununlaUzunTheatredaMart PazarNisanArcola TheatredaFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24