Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 20 yaşındaki Barış Çakan'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren 3 kişi tutuklandı.

Habertürk TV'nin haberine göre, Çakan'ı öldürdükleri iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ailesinin, Çakan'ın "Kürtçe müzik dinlediği" gerekçesiyle öldürüldüğünü savunduğu iddia edilmişti. Ankara Valiliği ise, cinayet sırasında Çakan'ın yanında bulunan arkadaşının da ifadesine işaret ederek, olayın "ezan okunması sırasında araç içinde yüksek sesle müzik dinlenmesine yapılan ikaz üzerine yaşandığını, konunun başka mecralara çekilip tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğunu" açıklamıştı. Çakan'ın babası da açıklamasında konunun 'ezan tartışması' olduğunu söyledi.

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