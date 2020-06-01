20 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü; cinayet nedeninin 'Kürtçe müzik' olduğu iddia edildi, baba ve Ankara Valiliği 'ezan tartışması' dedi

Ankara’da Barış Çakan adlı 20 yaşındaki genç, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Ailesinin, Çakan'ın "Kürtçe müzik dinlediği" gerekçesiyle öldürüldüğünü savunduğu iddia edildi. Ankara Valiliği ise, cinayet sırasında Çakan'ın yanında bulunan arkadaşının da ifadesine işaret ederek, olayın "ezan okunması sırasında araç içinde yüksek sesle müzik dinlenmesine yapılan ikaz üzerine yaşandığını, konunun başka mecralara çekilip tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğunu" açıkladı. Çakan'ın babası da açıklamasında konunun 'ezan tartışması' olduğunu söyledi. Çakan'ı öldürenler gözaltına alındı.

Ankara Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde dün akşam (31 Mayıs Pazar) saat 22.30’da Ağrı Patnoslu Barış Çakan (20) kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Saldırı sonucu kalbinden yaralanan Çakan olay yerinde yaşamını yitirdi. Üç saldırgan, olaydan sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'ndan Emrullah Acar'ın haberine göre, ailesi "parkta arkadaşlarıyla oturmak için evden çıkan oğullarının Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü" söyledi. Özel Etimad Hastanesi’ne kaldırılan Çakan’ın cenazesinin yarın toprağa verilebileceği bilgisini veren kuzeni Doğan Çakan, "daha önce Kürtçe müzik dinledikleri için kendilerinin de saldırıya maruz kaldığını" belirtti.

Barış Çakan'ın babası: Ezan tartışmasında öldürüldü

Çakan'ın babası Nihat Çakan ise cenazede yaptığı açıklamda olayın 'ezan tartışması'ndan kaynaklandığını söyledi. Baba, "3 kişi arabada müzik dinliyor, o esnada ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı 'Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin' diyor. Karşı taraf 'Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?' diyor. Kavga ediyorlar, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar" diye konuştu.

TIKLAYIN - Ankara'da bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın babası yaşananları olayı anlattı: Ezan tartışmasında öldürüldü

Ankara Valiliği: Ezan tartışması

Ankara Valiliği, "Çakan'ın, Barış Çakan cinayetine ilişkin olarak yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, "İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil, tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır" denildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"31.05.2020 Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.

Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikârdır."