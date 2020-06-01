Ankara'da bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın babası olayı anlattı: Ezan tartışmasında öldürüldü

Ankara'da bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan' ın babası Nihat Çakan , söz konusu olayla ilgili "3 kişi arabada müzik dinliyor, o esnada ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı 'Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin' diyor. Karşı taraf 'Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?' diyor. Kavga ediyorlar, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar" dedi.

Ankara Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde dün akşam (31 Mayıs Pazar) saat 22.30’da Ağrı Patnoslu Barış Çakan (20) kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Çakan'ın babası Nihat Çakan, akşam ezanından 10 dakika önce oğlu Barış'ı arkadaşı B.A'nın dışarı çağırdığını, oğlunun gitmesini istemediğini ancak kısa sürede döneceğini belirttiği için rıza gösterdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre Nihan Çakan şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşı aradı dedi ki 'Biz kavga ettik, ben kaçtım onu göremiyorum.' Bunun üzerine evden fırladım. Arkadaşı olay yerini söyledi, polis, ambulans gelmiş. Gittik baktım, 3 kişi tarafından bıçaklanmış.

Bunlar dışardayken, aracın içerisindeki 3 kişi müzik dinliyormuş, o esnada da ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı, 'Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin' diyor. Karşı taraf da diyor ki 'Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?'. Kavga ediyorlar, arkadaşı kaçıyor, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar. Olay böyle..."