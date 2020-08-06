Barış Çakan cinayeti soruşturmasında tutuklanan 3 kişi için müebbet hapis istendi

Ankara'da 20 yaşındaki Barış Çakan’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Barış Çakan cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Başsavcılık, tutuklu sanıklar Alperen B, Kubilay H.Y. ve 18 yaşından küçük Ö.K.Y. hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açtı. Çakan’ın ölümünden sorumlu üç kişinin ayrı ayrı müebbet hapsi istendi.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre iddianamede, Çakan’ın yanında olan ve üç kişiyi uyaran arkadaşı Bedirhan A. için de 'yaralama' iddiasıyla ceza istendi. Düzenlenen iddianamede, 20 yaşındaki Çakan’ın babası Nihat Çakan ise 'müşteki' olarak yer aldı.

TIKLAYIN - Barış Çakan cinayeti soruşturmasında tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı

Çakan’ın, ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı üç kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün belirtildiği iddianamede, "Her ne kadar şüpheliler maktul Barış Çakan’ı bıçaklamadıklarını beyan etmiş iseler de şüphelilerin beyanlarının birbirleriyle çelişir nitelikte olduğu ve şüpheliler Alperen B, Kubilay H.Y. ve Ö.K.Y’nin iştirak halinde hareket ederek maktul Barış Çakan’ı öldürdükleri anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Cinayeti ilk olarak duyuran Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Çakan’ın dedesi ile iki kuzeni Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü iddia etmişti.

TIKLAYIN - Barış Çakan'ın öldürülmesi ile ilgili hangi iddialar ortaya atıldı, kim ne dedi?