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Yaşam

Barış Bayramoğlu: Cinsiyet uyum sürecimde yaptırmam gereken hormon iğnemi olmaya ailem götürdü, onlara öğretilen nefreti değil beni seçtiler

17 Mayıs 2020 11:07

Barış Bayramoğlu, cinsiyet uyum sürecinde ailesinin desteğini sosyal medya hesabından paylaştı. Bayramoğlu, "Acılı yılların ardından onlara öğretilen nefreti değil, beni seçtiler" ifadesini kullandı. 

Bayramoğlu, "Cinsiyet uyum sürecimde yaptırmam gereken hormon iğnemi olmaya ilk defa sağlık ocağına babam arabayla götürdü, annemle de yürüyerek döndük. kavgaların, zor zamanların, acılı yılların ardından onlara öğretilen nefreti değil, beni seçtiler. mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim" paylaşımını yaptı. 

Bayramoğlu'nun paylaşımını alıntılayan "Mazbatalı Tunca" isimli kullanıcı, "Çocuklarından nefret etmek yerine onu olduğu gibi kabullenmeyi ve sevmeyi seçen ebeveynlerin sandıklarından çok daha fazla evladı var." düşüncesini dile getirdi.

 

 

 

 

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