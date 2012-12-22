Barış Barışık: Erdoğan'ı sevmek zorunda değiliz

ODTÜ'deki olaylarda polisin hedef gözeterek attığı gaz bombasının başına isabet etmesi ile beyin kanaması geçiren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Barış Barışık, "Bizim Tayyip Erdoğan'ı protesto etme hakkımız yok mu? Başbakanı sevmek zorunda değiliz" dedi.

ODTÜ'de 18 Aralık’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında çıkan olaylarda Barış Barışık, çevik kuvvetin 20 metre mesafeden hedef gözeterek attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu beyin kanaması geçirmiş ve Ankara Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu, CHP Mersin Milletvekili doktor Aytuğ Atıcı Barışık'ı hastanede ziyaret etti. Atıcı, Barışık’ın olayla ilgili olarak "Polisle aramda 20 metre bile yoktu. Gaz kapsülünün bana doğru geldiğini gördüm. Birden bire acı hissettim. Ondan sonrasını da hatırlamıyorum. Tayyip Erdoğan’ı protesto edemeyecek miyiz? Erdoğan’ı sevmek zorunda değiliz. Protesto etmek hakkına sahibiz. Bu bizim anayasal hakkımız" dediğini aktardı.

'İleride zarara yol açar'

Barışık’ın tomogrofi sonuçlarını incelediğini belirten Atıcı, "Tomografi dehşet verici. Beynin sağ tarafında ödem ve kanama var. Beyin kanaması tıbbi müdahaleye gerek duyulmadan kendi kendine durmuş. Genç olduğu için toparlamış görünüyor. Ancak beyindeki kanama, beyin hücrelerinin ölümü anlamına gelir ve beyinde hasar meydana getirir. İleride hem bedensel hasara hem de psikolojik sıkıntılara yol açar" şeklinde konuştu.

Barışık'a çarpan kapsülü ve olaylarda kullanılan patlamamış iki tane gaz bombası kapsülünü ele geçirdiğini, bu kapsülleri İçişleri Bakanı’na veya hükümet yetkililerine ileteceğini söyleyen Atıcı, "Kapsüller Brezilya malı. Son kullanım tarihi ise 2016. Kapsüllerin üzerindeki Türkçe tercümesi yapılmış talimatları okudum. '45 derece açıyla sıkın, kesinlikle şahısların üzerine sıkmayın' yazıyor" diye konuştu.

'Devletin zararını düşünüyor'

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve Ankara Milletvekili Levent Gök de dün Barışık’ı hastanede ziyaret etti. Tarhan, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı’nın son açıklaması, bir devlet açısından çok onur kırıcı bir açıklama. Çünkü müdahalenin devlete zarar vereceği endişesiyle, birilerinin ölmesinin devlete zarar vereceği endişesini dile getirmiş. Oysa burada genç insanların yaşamı, geleceği, ailelerinin acıları söz konusu. Aile perişan olmuş. Ben kınıyorum, bu tür bir açıklamayı çok alçaltıcı buluyorum bir devlet için" ifadelerini kullandı. "Barışık’ın biber gazından değil, arkadaşlarının attığı taştan yaralandığı" şeklinde açıklamaların olduğunun anımsatılması üzerine ise Tarhan, “Bu tipik bir savunma refleksi, hükümet ve polis için" dedi. Hükümetten bir yetkilinin kendisiyle görüşmesini rica eden anne Zeynep Barışık, “Beyninde yara olan kısımda, gazın vermiş olduğu birtakım zararlar varmış. Gaz olduğunu düşünüyorlar. Taş değil, gaz" dedi.