Barış Baran Sertel, IBS Sigorta'nın Lokal Plasman ve Operasyon Başkan Yardımcılığı'na getirildi

ANKARA, (DHA) - TÜRK sigorta sektöründe 14 yıllık tecrübesiyle bilinen Barış Baran Sertel, IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği\'nin Lokal Plasman ve Operasyon Başkan Yardımcılığı pozisyonuna getirildi.

Türkiye\'de istikrarlı şekilde büyümesini sürdüren ve kadrosunu deneyimi isimlerle güçlendiren IBS Sigorta\'nın son transferi olan Sertel, 16 Ekim itibarıyla göreve başlayacak.

Deneyimli kadrosu ve güçlü mali yapısıyla sigorta brokerliği sektöründe istikrarlı şekilde büyümeye devam eden IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği (UIB Türkiye), kadrosuna sigorta sektörünün tecrübeli isimlerinden Barış Baran Sertel\'i dahil etti.

Sigorta sektöründe 14 yılı aşkın tecrübesi bulunan Barış Baran Sertel, 16 Ekim 2017 itibarıyla IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği\'nin Lokal Plasman ve Operasyon Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü\'nden mezun olan Sertel, profesyonel kariyerine 2001 yılında Toprakbank bünyesinde Bireysel Bankacılık Müdürlüğü\'nde başladı. 2003 yılında katıldığı Eureko Sigorta\'da 2009 yılına kadar Yangın ve Mühendislik Sigortaları bölümde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2009 yılında Zürih Sigorta\'ya geçen Barış Baran Sertel, 2015 yılına kadar Mühendislik Sigortaları bölümde farklı yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Sertel, son olarak HDI Sigorta\'da Mühendislik, Reasürans, Teknik Kalite ve Ürün Yönetimi Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

\"SEKTÖRDEKİ İSTİKRARLI BÜYÜMEMİZİ DENEYİMLİ İSİMLER İLE DESTEKLİYORUZ\"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, oldukça dinamik olan sigorta sektöründe istikrarlı büyüme sağlamak amacıyla özellikle yönetim kadrolarını deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti. Çiftçi, \"IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Lokal Plasman ve Operasyon Başkan Yardımcılığı görevine atanan Barış Baran Sertel\'in şirketimizin güçlenerek gelişmesine önemli katkıları olacağına inanıyorum. Güçlenen kadromuz ile hedeflediğimiz organik ve inorganik büyümeyi ve projelerimizi hayata geçirmedeki pozitif ivmemizi devam ettireceğimize inancım tamdır\" ifadelerini kullandı.

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