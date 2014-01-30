'Barış Atay'ın tiyatro oyununa sansür' iddiası

Redhack soruşturması kapsamında gözaltına alınan Barış Atay'ın rol aldığı 'Kırmızı Yorgunları' adlı tiyatro oyununa sansür uygulandığı iddia edildi.

Emek Sahnesi'nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada "Özen Yula'nın yazdığı Beyti Engin'in rejisörlüğünde sergilediğimiz 'Kırmızı Yorgunları' oyunumuzun oyuncularımızdan Barış Atay'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dair Başkanı Ali Yaşildağ'a göre 'iktidar aleyhinde çok konuştuğu gerekçesiyle' 5 Şubat 2014 akşamı Gebze Osman Hamdi Bey sahnesindeki temsilinin gerçekleştirilemeyeceği belirtilmiş, daha sonra Osman Hamdi Bey Sahnesi yöneticilerinin Ali Yeşildal ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, oyunun ya da oyuncuların, sahnenin aylık programında adlarının geçmemesi şartıyla(!) oynanmasına izin verildiği tarafımıza iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Oyuncu Barış Atay ise twiter sayfasından ; Sanata sansür ve yasak kabul edilemez. Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde Kırmızı Yorgunları oynayamayacaktır. Kocaeli Büyük Şehir Kültür Daire Başkanı'nın bize ve tüm tiyatroya yaptığı baskıya karşı yasakçı zihniyet nedeniyle geri çektiğimiz Kırmızı Yorgunları'nın Gebze temsili hakkında, kamuoyuna açıklamamızdır.' notunu yazarak Emek Sahnesi'nin açıklamasını kendi sayfasından yayınladı.