T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Barış Atay'ın tiyatro oyununa sansür' iddiası

Oyuncu Barış Atay'ın tiyatro oyununa Kocaeli Büyükşehir Beldidyesi tarafından sansür uygulandığı öne sürüldü

30 Ocak 2014 15:52

Redhack soruşturması kapsamında gözaltına alınan Barış Atay'ın rol aldığı 'Kırmızı Yorgunları' adlı tiyatro oyununa sansür uygulandığı iddia edildi.

Emek Sahnesi'nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada "Özen Yula'nın yazdığı Beyti Engin'in rejisörlüğünde sergilediğimiz 'Kırmızı Yorgunları' oyunumuzun oyuncularımızdan Barış Atay'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dair Başkanı Ali Yaşildağ'a göre 'iktidar aleyhinde çok konuştuğu gerekçesiyle' 5 Şubat 2014 akşamı Gebze Osman Hamdi Bey sahnesindeki temsilinin gerçekleştirilemeyeceği belirtilmiş, daha sonra Osman Hamdi Bey Sahnesi yöneticilerinin Ali Yeşildal ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, oyunun ya da oyuncuların, sahnenin aylık programında adlarının geçmemesi şartıyla(!) oynanmasına izin verildiği tarafımıza iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Oyuncu Barış Atay ise twiter sayfasından ; Sanata sansür ve yasak kabul edilemez. Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde Kırmızı Yorgunları oynayamayacaktır. Kocaeli Büyük Şehir Kültür Daire Başkanı'nın bize ve tüm tiyatroya yaptığı baskıya karşı  yasakçı zihniyet nedeniyle geri çektiğimiz Kırmızı Yorgunları'nın Gebze temsili hakkında, kamuoyuna açıklamamızdır.' notunu yazarak Emek Sahnesi'nin açıklamasını kendi sayfasından yayınladı.

 

ETİKETLER

barış ataytiyatro sahnesisansürkocaeli belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24