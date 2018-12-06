Barış Atay'ın tiyatro oyununa bir kez daha yasak

TİP milletvekili Barış Atay'ın Antalya'da oynayacağı "Sadece Diktatör" oyununa yasak geldi.

"İleri Tiyatro"nun davetiyle, 6 Aralık'ta Antalya Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda oynanacak oyuna Antalya Valiliği tarafından OHAL döneminde aldıkları karar gerekçe gösterilerek yasak getirildi.

Daha önce de yasaklanmıştı

Senaryosunu Onur Orhan'ın yazdığı, Barış Atay'ın oynadığı tiyatro oyunu OHAL döneminde de birçok şehirde yasaklanmış, çeşitli sanatçı ve kurumlar Barış Atay'a dayanışma desteğinde bulunmuşlardı.