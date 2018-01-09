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Yaşam

Barış Atay'ın tek kişilik oyunu 'sakıncalı' bulundu; verilen salon geri alındı

Artvin İl Özel İdaresi, Barış Atay'ın tek kişilik oyununa salon verilmedi

09 Ocak 2018 21:01

Artvin merkezde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde sahnelenmesi planlanan Barış Atay'ın tek kişilik oyunu "Sadece Diktatör"e, İl Özel İdaresi tarafından izin verilmedi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde 12 Ocak günü saat 19.00'da, salonun uygun olmaması halinde ise 14 Ocak günü saat 18.00'de yapılması istemiyle Artvin Valiliği'ne yapılan etkinlik başvurusuna, 'gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması halinde' izin verildi. Ancak, valilik tarafından gönderilen yazıda kültür merkezinin sorumluluğunun Artvin İl Özel İdaresinde olduğu belirtilerek iznin buradan alınması istendi.

"Sadece Diktatör" oyununun gösterimi için başvurulan İl Özel İdaresi ise verdiği yanıtta, idare tarafından yeniden incelendiği belirtilen oyunun içeriğinin 'uygun görülmediği' ve salon tahsisinin yapılamayacağı belirtildi.

Artvin İl Özel İdaresi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Anlaş imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Valilik Makamına vermiş olduğunuz 19/12/2017 Tarih ve 4 Sayılı yazınız Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünce incelenmiş olup adı geçen tiyatro oyununun oynanmasına izin verilmiştir ancak idaremizce tiyatro konusunun yeniden incelenmesi sonucu oyun içeriği tarafımızdan uygun görülmemiş olup salon kiralamasının yapılamayacağının bilinmesini önemle rica ederim."

9 ilde engelleme

Birgün’de yer alan habere göre, Barış Atay'ın ‘Sadece Diktatör’ oyunu sahnelenmeye başladığından bu yana Ankara, Van, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Alaşehir, Manisa, Konya illerinde engellemeye uğradı. Barış Atay karşılaştığı engellemeleri sosyal medyadan "Salonların bir anda tadilata girdiği ya da bir gecede dolduğu yerler. 'Sadece Diktatör' geleceği zaman, validen belediye başkanına, hepsinin önceliği kültür merkezleri oluyor" diye duyurmuştu.

 

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