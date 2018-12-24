Barış Atay'dan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in gözaltına alınmasına tepki

Türk sinema ve tiyatrosunun önemli sanatçılarından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bugün (24 Aralık 2018) sabah saatlerinde evlerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Barış Atay, "Talimati ver, pazar günü 1 saat içinde soruşturma açılsın, ertesi gün polisle 75-77 yaşında duayen sanatçıları adliyeye götür. Evet, işte bu diktatörlüktür" dedi.

TIKLAYIN - Metin Akpınar ve Müjdat Gezen gözaltında; ifade veriyorlar

Barış Atay'ın Twitter adresinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Metin Akpınar’ın söylediklerinin ispatı ve diktatörlüğün beyanı bu kadar net olamazdı. Talimati ver, pazar günü 1 saat içinde soruşturma açılsın, ertesi gün polisle 75-77 yaşında duayen sanatçıları adliyeye götür. Evet, işte bu diktatörlüktür."

"Hadi aynı dönemin oyuncusu Hülya Koçyiğit, soldan sağa dümen kırmış Yavuz Bingöl, eski solcu Bülent İnal ve diğerleri utanmaz, utansalar dahi ses çıkaramaz. İki ustanın filmleriyle, oyunlarıyla büyümüş, oyuncu olmuş bazı solcu meslektaşların susma sebebi nedir?"

Oyuncular Sendikası'ndan Gezen ve Akpınar'a destek

Öte yandan Oyuncuklar Sendikası da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef almasının ardından ifadeleri alınmak için Anadolu Adliyesi'ne götürülmesine tepki gösterdi.

"Demokratik bir ülkede hiçbir sanatçı, hiçbir vatandaş hakkında demokratik hakkını, ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma açılması kabul edilemez" dneilen açıklamada, "Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadesi kullanıldı.

Sendika ayrıca, "Onlar halkın sanatçısı, bizlerin de hocalarıdır" diyerek Akpınar ve Gezen'e destek çıktı.

Oyuncu Selçuk Yöntem de Akpınar ve Gezen'in polis eşliğinde ifade vermeye götürülmesine tepki gösterdi. Yöntem şunları kaydetti:

"Sevgili Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ağabeylerim örnek aldığımız, milyonların sevdiği iki değerli sanatçıdır. Bu çok üzücü bir durum. Olmaması gereken bir durum."

Ne olmuştu?

Türk sineması ve tiyatronun usta sanatçılarından Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkında Halk TV’de kullandığı ifadeler dolasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla dün başlatıldığı ifade edilen soruşturmada "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in iç savaş ve darbe çağrısında bulunmasına yönelik olduğu iddia edilen sözlerinin inceleneceği” öğrenilmişti. Başsavcılığın “önceki gün başlatıldığını" ifade ettiği soruşturmanın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bedelini ödeyecekler" açıklamasının hemen ardından basına servis edilmesi dikkati çekmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ne demişlerdi?

Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Akpınar, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Müjdat Gezen de şunları söylemişti:

“Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, millete 'haddini bil' diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil."

Erdoğan yargıya çağrı yapmıştı

Tiyatrocu Metin Akpınar'ın kutuplaşmaya ilişkin sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yargıya çağrı gelmişti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Mali Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde" demişti.