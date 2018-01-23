Barış Atay'dan Demet Akbağ'a: Kurucularından biri olduğum sendikanın başkanısınız ya!..

Uzun zamandır tek başına oynadığı 'Sadece Dikdatör' oyunu önce Artvin'de ardından İstanbul Kadıköy'de ve son olarak da Ankara'da yasaklanan Barış Atay, Oyuncular Sendikası Başkanı olan Demet Akbağ'ın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Ankara Valiliği, Onur Orhan'ın yazdığı, Caner Erdem'in yönettiği ve Barış Atay'ın sahnelediği 'Sadece Diktatör' oyunu, süresiz olarak yasakladı. Valilik kararında, yasaklamaya gerekçe olarak "huzur ve güvenliğin sağlanması" gösterildi.

Yurt çapında getirilen engelleme ve yasaklara şu ana kadar her hangi bir tepki göstermeyen Demet Akbağ'ı kişisel Twitter hesabından etiketleyen Atay, ''Bugün; Ankara valiliği, oynadığım oyunu yasakladı.Onunla yetinmedi, Ankara sınırları içerisinde, benim içinde olduğum, sinema, sinevizyon, sergi, söyleşi vb her şeyi süresiz yasakladı. Kurucu üyelerinden biri olduğum sendikanın başkanısınız ya! Haberdar olmak istersiniz...'' ifadesini kullandı.