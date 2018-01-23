T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Barış Atay'dan Demet Akbağ'a: Kurucularından biri olduğum sendikanın başkanısınız ya!..

'Sadece Diktatör' oyunu son olarak Ankara Valiliği tarafından süresiz olarak yasakladı

23 Ocak 2018 13:55

Uzun zamandır tek başına oynadığı 'Sadece Dikdatör' oyunu önce Artvin'de ardından İstanbul Kadıköy'de ve son olarak da Ankara'da yasaklanan Barış Atay, Oyuncular Sendikası Başkanı olan Demet Akbağ'ın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Ankara Valiliği, Onur Orhan'ın yazdığı, Caner Erdem'in yönettiği ve Barış Atay'ın sahnelediği 'Sadece Diktatör' oyunu, süresiz olarak yasakladı. Valilik kararında, yasaklamaya gerekçe olarak "huzur ve güvenliğin sağlanması" gösterildi.

Yurt çapında getirilen engelleme ve yasaklara şu ana kadar her hangi bir tepki göstermeyen Demet Akbağ'ı kişisel Twitter hesabından etiketleyen Atay, ''Bugün; Ankara valiliği, oynadığım oyunu yasakladı.Onunla yetinmedi, Ankara sınırları içerisinde, benim içinde olduğum, sinema, sinevizyon, sergi, söyleşi vb her şeyi süresiz yasakladı. Kurucu üyelerinden biri olduğum sendikanın başkanısınız ya! Haberdar olmak istersiniz...'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

demet akbağbarış atayhaberAnkara Valiliğisüresiz olarak yasaklamasadece diktatörtweetOyuncular Sendikası Başkanıtepkisessizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24