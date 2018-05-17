Barış Atay: TİP adına HDP'den aday adayıyım

Oyuncu Barış Atay, HDP’den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Atay, konuya ilişkin açıklamasında “Bu karanlık iktidarın durdurulması için en önemli aşamanın HDP’nin barajı geçmesi gerekliliği bilinci ile TİP adına HDP’den aday adayıyım .Ben sosyalistim, seçimin nihai bir kazanç ya da kaybediş olduğunu düşünmüyorum. Fakat seçim ve parlamenter siyasetin toplumun önemli bir kesimi için geçerliliği olduğu gerçeğini yadsıyamam. Milletvekili ya da oyuncu; sıfatı ne olursa olsun tanıdığınız günden beri iktidara, muhalefet ve içinde olduğum siyasete dahi yanlışlarını açıkça söylemekten çekinmedim. Mücadele vereceğimden emin olabilirsiniz” dedi.

Sanatçı Atay, sosyal medya paylaşımında, “Ben öncelikle oyuncu yönetmenim. Mesleğimi seviyorum bu hiçbir zaman değişmeyecek. Fakat bazı zamanlarda, belirli süreler için farklı sorumluluklar almak gerebiliyor. Örneğin; uzun süredir iktidar tabanının “madem bu kadar memnuniyetsizsin o zaman vekil olsana” meydan okumasını dinliyorum izliyorum cevap veriyorum: 16 yıllık gerici AKP iktidarını yenilgiye uğratmak, inandığım değerlere güzel bir ülkenin inşasına katkıda bulunmak ve bir yurttaş olarak, yüksek sesle dile getirdiğim “hesap vereceksiniz, yargılanacaksınız” şeklindeki temenni ve taleplerimi hakkaniyetli ve adil şekilde yapılıp yapılmadığına tanıklık etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Atay’ın açıklaması şu şekilde: