Barış Atay: Niyetim yeni doğum yapmış bir annenin yok sayılmış olmasına dikkat çekmekti

Oyuncu Barış Atay’ın yeni doğum yapmış çarşaflı bir kadının fotoğrafını “fotoğraftaki anneyi bulunuz” notuyla paylaşması tartışma yarattı. Yeni Akit gazetesi tweeti “Noelci Barış Atay Müslüman anneye dil uzattı!” başlığıyla duyururken konuya ilişkin açıklama yapan Atay, “Niyetin henüz doğum yapmış, bir annenin yaşadığı en güzel anın fotoğrafında, fotoğraf karesinin arkasına itilmiş, yok sayılmış olmasına dikkat çekmekti” ifadesini kullandı.

Yeni Akit gazetesinin söz konusu haberinde Atay için ‘Hristiyan geleneği olan Noel’i kutlayan zihniyetin artığı’ ifadeleri kullanılırken, “Çarşaflı bir annenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak aklınca alay etti” denilmişti.

Twitter’da linç kampanyası yürütüldüğünü belirten Barış Atay’ın tweeti ve yaptığı açıklama şöyle:

Din üzerinden manipülasyon yapıp hepimize saldıranlara alıştık da kendine solcu diyenlere hiç bir şey demiyorum artık... — Barış Atay (@barisatay) 1 Ocak 2015

Yine de bilmeden kırdığım bütün kadınlardan özür dilerim... — Barış Atay (@barisatay) 1 Ocak 2015