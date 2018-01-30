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Yaşam

Barış Atay askıya alınan Twitter hesabını geri aldı

Barış Atay, "Bugünkü dayanışma için bütün meslektaşlarımıza, seyircilerimize ve tüm sanatseverlere teşekkür ederiz" mesajını paylaştı

30 Ocak 2018 04:01

'Sadece diktatör' adlı tiyatro oyunu birçok şehirde yasaklanan oyuncu Barış Atay askıya alınan Twitter hesabını geri aldı. 

Barış Atay, hesabını geri almasının ardından paylaştığı mesajda "Eyyyyy aziz milletim! Diktatör olsaydım hesabını geri alamazdı! Bugünkü dayanışma için bütün meslektaşlarımıza, seyircilerimize ve tüm sanatseverlere teşekkür ederiz. Sanatın asla yasaklanamayacağını herkese gösterdiniz. #SadeceDiktatörYasaklar ama sanat elbet ulaşır. Var olun. Dayanışmayla, sanatla" mesajını paylaştı. 

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