Barış Atay'a saldırı davasında tutukluluğa devam kararı çıktı

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın Kadıköy'de uğradığı saldırı ile ilgili davanın ilk duruşmasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kadıköy'de 30 Ağustos tarihinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef gösterdiği iddia edilen Barış Atay'a yapılan saldırı sonrası iddianame hazırlanmıştı. Saldırganlar Çağlar Baş, Çağrı Hasan Çalışkan ve Ömür Canpolat hakkında 'Kamu görevlisi yaralama' suçundan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda saldırganlara ilişkin tutukluluğa devam kararı verildi.