"Barış Arduç'un yüzünde ifade yok"

Türk sinemasının ve 90'lı yıllara damga vuran dizilerin efsane ismi Cihat Tamer, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Halit Akçatepe gibi Yeşilçam’ın efsaneleri ile olan anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Mahallenin Muhtarları" ve "Bizimkiler" gibi dizilerde rol alan Tamer, günümüz dizilerin hem senaryolarını hem de oyunculukları eleştirdi. 72 yaşındaki Cihat Tamer'in eleştirdiği isimler arasında Kiralık Aşk dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Barış Arduç da vardı. Tamer, genç oyuncu ile ilgili, "Barış çok iyi bir çocuk. Ama maalesef yüzünde ifade yok" diye konuştu.

Magazin 8 programına konuk olan Cihat Tamer’in konuşmasından satır başları şöyle:

"Çok iyi bir çocuk"

"Barış (Arduç) çok iyi bir çocuk. Ama maalesef yüzünde ifade yok."

"Gözlemleri yok"

Cihat Tamer "Şimdiki diziler başrollerde oynayan gençlerin aşkı, vur kır ve tabancalarla devam ediyor. Senarist arkadaşlarımız genç oldukları için çok gözlemleri yok."

"Kemal'in sesi çıkmazdı"

“Kemal Sunal'ın hiç sesi fazla çıkmazdı. Birden bire bir filmde gülünce aldı yürüdü. Tüm cenazeler katılırdı Kemal. Ne zaman bir cenazeye gitsem Kemal'i orada görürdüm ben”

"Zeki hep çocuktu"

“Zeki Alasya hep çocuktu. Her işe bulaştı. Marangöz atöylesi açtı, tershane açtı, gemi yaptı fotoğraf atölyesi açtı, fotoğraf makineleri aldı. Tiyatroda zaten bütün işleri Zeki yapardı.”

"Ek işler yaptık"

“Halit Akçatepe ile zamanında tiyatrodan geçinemediğimiz için ek iş olarak şovlar yaptık. Ateş böcekleri gibi.”