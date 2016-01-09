Barış Arduç'a zatürre teşhisi kondu

Ortaks yapım, Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kiralık Aşk'ta 'Ömer' karakterini oynayan Barış Arduç'un zatürre hastalığına yakalandığını açıkladı.

Ortaks Yapım'dan yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Barış Arduç'a uzun süren gribal hastalığı sonrası maalesef başlangıç seviyesinde zatürre teşhisi konulmuştur. Doktoru tarafından tüm gerekli tedaviler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır.

Kendisini merak edenlere selam söyleyen Barış Arduç'a, Ortaks Yapım ailesi olarak acil şifalar diliyor, bir an önce iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz.

Ayrıca Kiralık Aşk'ın yayını şu an için sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

Oyuncumuz Barış Arduç hakkında konuyla ilgili çıkan veya çıkacak olan asılsız haberlere lütfen itibar etmeyiniz."

Saygılarımızla,