Barış Arduç: Kadınlar bence erkeklere göre daha güçlü varlıklar

“Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç, hayatının bilinmeyen yönlerini GQ dergisine anlattı.

“Annem ve babasının ayrı olduğunu ve annesiyle büyüdüğünü" söyleyen Arduç, "Erkek daha kolay ayakta durabilir, kadın biraz daha desteğe ihtiyaç duyabilir" düşüncesine katılmadığını belirtti. "Aslında kadınlar bence erkeklere göre daha güçlü varlıklar" diyen Arduç, "Becerebilme yeteneklerinin her konuda daha fazla olduğuna inanıyorum. Bir anneci olma durumu var” diye konuştu.

Barış Arduç, Kiralık Aşk dizisinde 'Ömer' karakterine hayat veriyor.