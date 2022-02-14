Mardin Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde yapılan ev baskınında Barış Annesi Halime Işık gözaltına alındı. Işık’ın yeni ameliyat olduğu belirtildi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde Barış Annesi Halime Işık’ın evine polis baskın düzenledi. Evde yapılan aramanın ardından Işık, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubeye götürüldü.

Hastaneden yeni taburcu edilmiş

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre yaklaşık 3 yıldır kafasında oluşan kitle ve boğazındaki zehirli guatr nedeniyle tedavi gören Işık’ın 8 Şubat’ta başındaki kitle nedeniyle ameliyat olduğu, önceki gün taburcu edildiği öğrenildi.