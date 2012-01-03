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Politika

'Barış Anneleri'nden Erdoğan'ın makam odası önünde eylem yaptı!

"Barış Anneleri" ve aralarında BDP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, Başbakan Recep Tayyip...

03 Ocak 2012 02:00

T24 - "Barış Anneleri" ve aralarında BDP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclisteki makam odası önünde oturma eylemi yaptı. 

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte Başbakanlık makamının önüne gelen grup, Erdoğan ile görüşmek istedi. 

Daha sonra oturma eylemi başlatan gruba, Demirtaş'ın yanı sıra BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ile bazı BDP milletvekilleri de destek verdi. 

Başbakanlık koruma görevlilerinin “Ziyaret yasağı var. Burada bunu yapamazsınız” uyarısı üzerine Demirtaş, “Burası parlamento. Kimse buraya KPSS ile girmedi. Sokak mı burası” diye tepki gösterdi. BDP'li Sakık da tepkisini, “Bunlar bizim konuklarımız. Annelerimiz. Böyle davranamazsınız” şeklinde dile getirdi. 

Daha sonra ayağa kalkan ve isminin Havva Kıran olduğu öğrenilen eylemci, “Başbakan ile görüşmek istiyoruz. Barış istiyoruz. Barışın, çözümün yeri burası” diye bağırdı. 

Grup, daha sonra eylemi sona erdirerek, BDP grubuna gitti. 

BDP Grubu önünde “barış anneleri” adına açıklama yapan Raife Özbey, “yıllardır savaşın bitmesi için Ankara'ya geldiklerini ancak yetkililerle görüşemediklerini” ifade etti. 

BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in, cep telefonuyla eylemi görüntülediği izlendi.


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