Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Rock sanatçısı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Filmin yapımcılarından Aytaç Ağdağ filmle ilgili, "Hayatın içinden sahneleri tüm gerçekliğiyle seyirciyle buluşturmak ve yaşanmışlık hissiyatını izleyicinin kalbine ve aklına dokunarak gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom film adına Aytaç Ağdağ, Özgür Tari ve Oğuz Sözen’in üstlendiği filmin çekimlerine yaz aylarında başlanacak. Barış Akarsu'yu canlandıracak oyuncunun kim olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Barış Akarsu’nun yaşam hikayesi için uzun süredir devam eden senaryo aşaması tamamlanmak üzere ve cast çalışmasına ilerleyen günlerde başlanacak.