Barış Akademisyenleri'nin 7,5 yıla kadar hapsi istendi

Akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

'Barış İçin Akademisyenler'in "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, akademisyenler hakkında 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan Meral Çamcı ve Esra Mungan hazır bulundu. Almanya'da yaşayan sanıklardan Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya ise duruşmaya katılmadı.

Akademisyenlere "terör örgütünün bölücü faaliyetlerini demokratik bir hareket, yasal sınırlar içerinde bu faaliyetleri engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin operasyonlarını ise suç ve katliam olarak niteledikleri" suçlaması yöneltilen mütalaada, her ne kadar sanıkların eylemlerinin TCK 301. maddesinde yazılı suçu oluşturabileceği dikkate alınarak durma kararı verilerek dosya Adalet Bakanlığı'na gönderilmişse de sanıkların eylemlerinin bir bütün olarak "Terör örgütünün propagandası yapma" suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığından 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Duruşma son savunmalar için ertelendi

Sanık ve avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında açıklama

Duruşma sonrasında sanıklar ve avukatları adliye önündeki meydanda açıklama yaptı. Duruşmanın 28 Ocak tarihine bırakıldığını belirten Esra Mungan, demokratik bir Türkiye için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Avukat Oya Meriç Eyüpoğlu da dayanışma çağrısında bulundu.