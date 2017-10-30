'Barış Akademisyenleri'ne destek olduğu için kovulmuştu, işine döndü: Sevinemiyoruz...

Turan Dal*

"Bu suça ortak olmayacağız" diyen imzacılara destek olduğu için işine son verilen Yrd. Doç. Dr. Ertan Zereyak açtığı idari davayı kazanarak Mersin Üniversitesi'ndeki işine döndü. Zereyak, "Sevinemiyoruz" diyerek, "Arkadaşlarımız da görevlerine döndüğü zaman hep birlikte sevineceğiz" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN: "Bu suça ortak olmayacağız" dediği için kovulan akademisyen üniversiteye geri döndü

Bildiride imzası olmamasına karşın bildiriyi düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek imzacılara destek imzası veren Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nda öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Zereyak, geçtiğimiz Şubat ayında Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından işinden edilmişti.

Üniversitenin kararına karşı Nisan ayında idari dava açan Zereyak, 15 Ağustos tarihinde davanın lehine sonuçlanmasının ardından geçtiğimiz hafta Cuma günü eline geçen tebligatla işine geri iade edildiği haberini aldı.

Bugün başvuru işlemlerini yapmak üzere Mersin Üniversitesi'ne gelen Zereyak, yine geçen hafta kazandığı dava ile işine geri dönen barış bildirisinin ikinci imzacılarından Esra Ergüzeloğlu Kilim'le benzer bir mesaj vererek, "Şu an sevinemiyoruz. İçimizde burukluk var. Umuyoruz ki diğer arkadaşlarımız da görevlerine döndüğü zaman hep birlikte sevineceğiz" dedi.

"Mahkeme 40 puanımı geri iade etti"

Sözleşmesinin uzatılması için jüriye 85 puanlık bir dosya sunmasına rağmen, iki çalışmasından elde ettiği 40 puanının silinmesiyle yetersiz görülerek sözleşmesinin yenilenmediğini kaydeden Zereyak, "Normalde 3 yıl için 45 puan gerekiyordu. 85 puanlık bir dosya sundum. Oradan 40 puanım silindi ve yetersiz denilerek bana bir geri dönüş yapılmış oldu. Ancak Mahkeme, silinen 40 puanımı geri iade etti" dedi.

"Arkadaşlarımız da döndüğü zaman hep birlikte sevineceğiz"

Hukuki süreçte Esra hocayı yaklaşık 1 ay geriden takip ettiğini kaydeden Zereyak, "Nasıl olduysa hızlı bir sürpriz oldu bana da.... İşlemleri yapmam için tebligat gönderildi. Ama şu an sevinemiyoruz. İçimizde burukluk var. Tüm akademisyen arkadaşlarımızla birlikte sıkıntılar çektik. Bizden daha büyük sıkıntılar çeken arkadaşlarımız, dostlarımız var. Umuyoruz ki, onlar da döndüğü zaman hep birlikte sevineceğiz" dedi.

*Turan Dal, Mersin'de yayımlanan İmece gazetesinde muhabir olarak çalışıyor.