"Bu suça ortak olmayacağız" dediği için kovulan akademisyen üniversiteye geri döndü

Turan Dal*

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından geçtiğimiz Şubat ayında sözleşmesi yenilenmeyerek görevinden alınan Yrd. Doç. Dr. Esra Ergüzeloğlu, mahkemeye başvurarak kazandığı yürütmeyi durdurma kararının ardından bugün görevine geri döndü.

"Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinde ikinci imzacı grup arasında yer alan Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ergüzeloğlu, Rektörlük yönetimi tarafından Şubat ayında sözleşmesi yenilenmeyerek işine son verilmişti. İşine son verilmesinin ardından Ergüzeloğlu, mahkeme yoluna başvurarak Temmuz ayında yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Kararın ardından Ergüzeloğlu, bugün görevinin başına döndüğü haberini akademideki odasından çektiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak duyurdu.

*Turan Dal, Mersin'de yayımlanan İmece gazetesinde muhabir olarak çalışıyor.