Barış akademisyeni Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın anıları kitap oldu

Barış İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve KCK davasında yargılanarak yaklaşık 9 ay tutuklu yargılanan Marmara Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın Kitaplarla Dayanışma adlı kitabı çıktı.

Büşra Ersanlı, 1 Kasım 2011 ile 13 Temmuz 2012 arasında kaldığı Bakırköy Kadınlar Hapishanesi'ndeki deneyimlerini, anılarını paylaştığı kitabında mekânlar, kimlikler, kültürler, ressamlar, filmler, göçler, ülkeler, şehirlerle renkli bir yolculuk anlatılıyor.

Resim, siyaset bilimi, memleket meseleleriyle iç içe geçmiş bir kadının hikâyelerinin yer aldığı kitap ayrıca Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'na da uğruyor.

Hapishane içinden ve dışından Ersanlı'nın anılarını anlattığı kitap Geze Kitaplığı yayınevinden kitapseverlerle buluştu.