Barış Akademisyeni Lütfiye Bozdağ beraat etti

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan Lütfiye Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı sonrası yeniden yargılama yapılması için 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönen dosyada beraat etti.

bianet'te yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Barış Akademisyenleri hakkında verdiği yeniden yargılama kararı sonrası Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ’ın duruşması görüldü. Mahkeme, 1 yıl 6 aylık hapis cezası verdiği Bozdağ’ın bugün yapılan yeniden yargılama sonucunda AYM kararı doğrultusunda beraatine hükmetti. Duruşmaya Lütfiye Bozdağ ve avukatı Meriç Eyüboğlu'nun yanı sıra akademisyenler de izleyici olarak katıldı.

Ne olmuştu?

AYM'nin Barış İçin Akademisyenler hakkında verdiği "hak ihlali" kararı sonrası istinaf mahkemesi akademisyenler hakkında verilen hapis cezası kararlarını bozmuş, dosyalar yeniden yargılama yapılmak üzere ilk mahkemelerine gönderilmişti.

Sonrasında yerel mahkemelerin neredeyse tamamı dosya üzerinden duruşma açıp beraat kararları vermeye başladı. Ancak 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 yıl 3 aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ için yeni duruşma günleri açtı.

Mahkemenin 3 akademisyene verdiği cezalar şöyleydi:

Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezada indirime gidilmedi, erteleme yapılmadı.

Gençay Gürsoy'a "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunun işlendiğine dair kanaat oluştuğuna hükmederek 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. "Sanığın duruşmadaki olumsuz gözlemlenen tutum ve davranışları, pişmanlık duymamış olması" gerekçeleriyle cezada indirime gidilmedi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etmeyen Lütfiye Bozdağ'a 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, "sanığın pişmanlık göstermediği" gerekçesiyle cezada indirime gitmedi. Yine aynı gerekçeyle "tekrar suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığından" cezayı ertelemedi.