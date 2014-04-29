'Barınmak istiyoruz' diyen Vanlı depremzedeler Ankara’ya yürüyor

Konteynır kentte kalan yüzden fazla Vanlı depremzede, kendilerine kalıcı bir konut yapılması talebiyle Ankara’ya yürümek istedi. Konteynır kent girişine barikat kuran çevik kuvvet geçişleri engellemek istedi, ancak polis barikatını geçen 100’den fazla depremzede, Edremit ilçesinin girişine kadar yürüdü. Burada 200 kişilik başka bir çevik kuvvet ekibi tarafından etrafı çevrilen depremzedeler, oturma eylemi başlattı. Kadın ve çocukların hava şartları nedeniyle geri gönderilmesinin ardından yürüyüşe devam eden 17 kişilik depremzede grubu, Ankara’ya gitmeyi hedefliyor.

Van'da 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7.2’lik depremde evsiz kalan 160 kadar ailenin geçici barınma için kurulan konteynırlardaki yaşam savaşı sürüyor. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle geçen yıl açlık grevine giden Vanlı depremzedeler, bu kez kalıcı konut talebiyle Ankara’ya yürüme kararı aldı.

Polisten barikat

Sabah 9 buçukta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzden fazla depremzede konteynır kentten çıkarak Ankara’ya doğru yürümek istedi. Ancak konteyner kent girişinde bekleyen çevik kuvvet ekipleri, depremzedelerin yürümesine izin vermedi. Depremzedelere kalkanlarıyla müdahale ederek süpürmek isteyen çevik kuvvetin geri çekilmesiyle yürüyüşe devam eden depremzedeler, 7 kilometre yürüyerek Edremit ilçesinin girişine ulaştı.

İlçe girişinde 200 kişilik bir çevik kuvvet ekibi, depremzedelerin yola devam etmesine izin vermedi. Çevik kuvvet ekiplerinin etraflarını çevirmesi üzerine Vanlı depremzedeler oturma eylemi başlattı.

Kadın ve çocuklar döndü

Bölgeye giden Van Barosu avukatlarının yolu açtırması üzerine, eyleme katılan kadın ve çocukları konteynır kente gönderen 17 depremzede, yürüyüşe devam etti.

Yürüyüşün 25. kilometresinde, Gevaş ilçesi yakınlarında bulunduklarını belirten Van Anadolu Konteynır Dayanışma Derneği Başkanı Ali Ahi, dinlenme amacıyla yürüyüşe ara verdiklerini, otobüs desteği sağlanması halinde kent ve ilçeler arası mesafeleri otobüsle, merkezleri ise yürüyüşle geçeceklerini söyledi.

T24 Video Editörü Fatih Pınar'ın Vanlı depremzedelerle geçen yıl yaptığı video röportajı izlemek için tıklayın.