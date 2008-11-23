Barınma sorununa 'özel' çözüm

Üniversitelerdeki yüzde 20 kontenjan artışına karşın 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ' na

bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yalnızca 7 yurt açmakla yetinirken , bu yıl açılan özel yurtların sayısı 236 ' ya ulaştı.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Tarikat ve cemaatlerle bağlantılı yurtların ağırlıklı olduğu özel yurtlar kapasitelerini yüzde 4 . 7 oranında arttırarak , yüzde 3 . 8 kapasite artışına sahip devlet yurtlarını geçti . MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı ' nın MEB ' in 2009 Yılı Bütçesi ' ne ilişkin hazırladığı rapor devlet yurtlarının özel yurtlar karşısındaki yetersizliğini ortaya koydu . Her yıl yaklaşık 250 bin öğrencinin üniversiteyle tanıştığı Türkiye ' de devlet yurtlarının kapasitelerini yeteri kadar arttıramaması öğrencilerin tarikat yurtlarının ağına düşmesine neden oluyor . 20082009 eğitimöğretim yılındaki 42 bin kontenjan artışı karşısında devlet yurtlarındaki yatak sayısı yalnızca 7 bin 778 arttı . Rapora göre Ekim 2008 itibarıyla geçen yıl YURTKUR ' a bağlı 223 olan yurt sayısı bu yıl 230 ' a yükseldi . 2008 yılında yalnızca 7 yurdun açılmasına karşın aynı yıl içinde 236 özel yurdun hizmet vermeye başladığı kaydedilen raporda , " Özel yurtların yüzde 55 ' i derneklerce , yüzde 4 ' ü vakıflarca , yüzde 11 ' i şahıslarca ve yüzde 30 ' u da diğer tüzelkişiliklerce işletilmektedir " denildi . Devlet yurtlarının yetersiz kalması nedeniyle hızla çoğalan özel yurtlar kapasitelerindeki artışla devlet yurtlarını geride bıraktı . 2008 yılında 81 özel öğrenci yurdunun çeşitli nedenlerle kapandığı kaydedilen rapordaki verilere göre , 2007 yılında 202 bin 233 yatak kapasitesine sahip YURTKUR ' a bağlı devlet yurtlan 2008 yılında yatak sayısını yüzde 3 . 8 oranındaki artışla 210 bin 11 ' e çıkardı . Özel yurtlar ise 2007 yılına göre bu yıl kapasitelerini yüzde 4 . 7 oranında arttırarak devlet yurtlarındaki artış oranını geçti . Özel yurtlarda kalan öğrenci sayısı Ekim 2008 itibarıyla bir önceki yıla göre 6 bin 566 artarak 143 bin 632 ' ye yükseldi . Raporda bugün Türkiye ' de toplam 3 bin 149 özel öğrenci yurdunun bulunduğu , bu yurtlarda 94 bin 162 erkek , 49 bin 470 de kız öğrencinin kaldığı belirtildi . Öğretmenler düzenledikleri eylemlerle isteklerini dile getirdi .