Barınma evi, yuvaları oldu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve 15 Ekim’de kapılarını açan erkek barınma evi, soğukların iyice etkisini gösterdiği bugünlerde evsiz vatandaşlar için sıcak bir yuva oldu. Çaresizlik nedeniyle sokaklarda barınanlar, zabıta ekipleri tarafından alınıp, barınma evine yerleştiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü’deki barınma evi her yıl olduğu gibi bu yıl da parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturuyor. Kapılarını 15 Ekim’de açan ve Mayıs ayı başına kadar konuklarına, üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkanlar sunan erkek barınma evi sadece Bursalılara değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlara da kucak açıyor.

SOKAKTA YAŞAYANLARI ZABITA TOPLADI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de belki de en anlamlı denetimlerinden birini kış aylarında gerçekleştiriyor. Denetimler esnasında sokaklarda, parklarda veya metruk binalarda geceledikleri belirlenen vatandaşlar, ekipler tarafından alınarak Büyükşehir Belediyesi erkek barınma evine yerleştiriliyor. Kestel ilçesinde geçimini sokaklardan kağıt toplayarak sağlayan ve kalacak yeri olmadığı için parklarda bahçelerde geceleyen bir vatandaş da Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Güvercinlik Parkı’ndan alınarak, barınma evine yerleştirildi. Bu sezon için 541 kişiye hizmet veren barınma evinde halen 284 kişi kalıyor.



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