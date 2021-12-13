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"Barınamıyoruz Hareketi" eylemlerinde gözaltına alınan 90 kişi serbest bırakıldı

13 Aralık 2021 09:08

Yurtların yetersizliğini ve ev kiralarındaki artışı protesto etmek için "Gençlerle Yürü" sloganıyla başlattıkları "Barınamıyoruz Hareketi" eylemlerinde gözaltına alınan 90 üniversite öğrencisi gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Tüm gözaltıların serbest bırakılmasının ardından "Barınamıyoruz Hareketi"nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “#GençlerleYürü'yen, bu ülkenin yoksul milyonlarına yüzünü dönmüş, #GençlereYoluAç diyerek yönetenlerin ablukalarının üstüne yürüyen herkesle bugün açtığımız yeni sayfaya mücadelemizi birlikte yazacağız. Dayanışmayla” denildi.

Ne olmuştu?

Ankara Valiliği, yurtların yetersizliğini, ev kiralarının yüksekliğini ve hayat pahalılığını protesto etmek için Ankara’ya giden öğrencilerin eylemini “2911 Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu”nu gerekçe göstererek yasaklamıştı. Valiliğin kararı nedeniyle farklı kentlerden Ankara’ya giden öğrencilerin şehre girmesine izin verilmemişti. Ankara’ya girmek isteyen öğrenciler şehir girişinde yolu kesen polis tarafından iki ayrı noktada gözaltına alınmıştı.

Ankara’daki öğrenciler ise Yüksel, Konur ve Meşrutiyet caddelerinden Ulus’a yürümek isterken polisin müdahalesiyle ters kelepçe takılarak gözaltına alınmıştı.

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