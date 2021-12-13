"Barınamıyoruz Hareketi" eylemlerinde gözaltına alınan 90 kişi serbest bırakıldı

Ne olmuştu? Ankara Valiliği, yurtların yetersizliğini, ev kiralarının yüksekliğini ve hayat pahalılığını protesto etmek için Ankara’ya giden öğrencilerin eylemini “2911 Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu”nu gerekçe göstererek yasaklamıştı. Valiliğin kararı nedeniyle farklı kentlerden Ankara’ya giden öğrencilerin şehre girmesine izin verilmemişti. Ankara’ya girmek isteyen öğrenciler şehir girişinde yolu kesen polis tarafından iki ayrı noktada gözaltına alınmıştı. Ankara’daki öğrenciler ise Yüksel, Konur ve Meşrutiyet caddelerinden Ulus’a yürümek isterken polisin müdahalesiyle ters kelepçe takılarak gözaltına alınmıştı. TIKLAYIN - Barınamayanlar Hareketi eylemlerine polis müdahalesi: 150'yi aşkın kişi gözaltında