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'Barınamıyoruz' eylemine katılan 33 öğrenciye soruşturma

Öğrencilere, “gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

27 Ocak 2022 21:45

'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan ve gözaltına alınan 33 öğrenciye 'gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre İzmir'de üniversite öğrencilerinin yetersiz devlet yurtlarına ve yüksek ev kiralarına dikkat çekmek amacıyla 2021 yılının Ekim ayında gerçekleştirdiği  "Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, sokaktayız" eylemlerine katılan ve gözaltına alınan 33 öğrenciye, “gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerden 7’si hakkında da “kamu malına zarar verme” iddiasıyla soruşturma açıldı. 

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