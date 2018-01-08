Barınaktan tiyatro sahnesine

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan barınağı tarafından sahiplendirilen \'Boncuk\' isimli köpek, Şehir Tiyatroları\'nın sahnelediği \'Fareler ve İnsanlar\' isimli oyunda sahneye çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ekiplerince sokakta halsiz halde bulunan köpek, tedavisinin ardından Şehir Tiyatroları\'nca sahiplenildi. \'Boncuk\' isimli köpek, \'Dolores\' adıyla \'Fareler ve İnsanlar\' oyununda rol alıyor. \'Fareler ve İnsanlar\' adlı tiyatro oyununda yaşlı çiftlik çalışanı Candy\'nin köpeği rolünde sahneye çıkan Boncuk, tez zamanda sahnelere alıştı. Boncuk, ileriki zamanlarda farklı projelerde de rol alacak. Şehir Tiyatrolarında oynanacak tiyatro oyunu için bir köpeğe ihtiyaç olduğunu ve uygun bir köpek araştırmaya başladıklarını söyleyen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, şöyle dedi:

\"Fareler ve İnsanlar\' oyunumuzda \'Dolores\' isminde bir köpek karakter vardı. Daha önce bu karakteri canlandıran köpek, bazı nedenlerden dolayı şehir tiyatrolarından ayrılmıştı. \'Dolores\' rolü için başka bir köpek bulmamız gerekiyordu. İlk etapta ekip arkadaşlarımızın köpeklerinden birisini eğitip sahneye çıkaralım diye düşündük. Ama bu fikir başarılı olmadı. Daha sonra aklımıza Büyükşehir Belediyemizin hayvan barınağı geldi. Ekipteki arkadaşlarla birlikte, hayvan barınağına gidip bir köpek sahiplenelim dedik. Barınağa gittiğimizde oradaki veteriner hekim arkadaşlar çok yardımcı oldular. Barınakta gezerken, oraya yeni gelmiş olan Boncuk\'u gördüm, bana bakıyordu. O bakıştan sonra dedim ki, tamamdır biz Boncuk\'u sahiplenelim. Boncuk buraya gelince birkaç eğitimden sonra sahneye çıktı. Boncuk\'u sahiplendiğimiz yer ile irtibatı koparmadık. Oradaki veteriner hekimler Boncuk\'un kontrollerini yapıyorlar. Ona buradaki depoda güzel bir yer verdik. Orada besleyip bakımlarını yapıyoruz. Arkadaşlarımız onu sahneye hazırlıyor. Tüm bunları yaparken Boncuk\'un yabancılık çekmemesi için de çaba gösteriyoruz. İlk başlarda çekingen tavırları vardı. Binaya, kapalı alanlara girerken zorluk çekiyordu ama zamanla bu korkusunu yendi. Çok fazla zorlanmadan tiyatroya ve bizlere alıştı.\"

\'BONCUK SAHNEDE MUTLU OLUYOR\'

Boncuk\'un sahneye alıştığını ve çok eğlendiğini belirten Fatih Sevdi, \"Uzun yıllar çiftlikte yaşayan yaşlı bir çiftlik çalışanı Candy\'nin Dolores isimli köpeğini canlandıran Boncuk, sahneye çıkınca çok mutlu oluyor. Boncuk, söz dinleyen disiplinli bir köpek. Eğitilmeye son derece müsait ve rolüne de çabuk adapte oluyor\" diye konuştu.

Boncukla bire bir ilgilenen Fatih Sevdi, onu ara sıra dışarı çıkarıp gezdiriyor. Boncuk\'un bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını da belirten Sevdi, \"Temizlik ve bakımlarını yaptırıyoruz. Ayrıca belirli aralıklarla veterinerlere sağlık muayenesini yaptırıyoruz. İlerideki zamanlarda yapılacak olan yeni oyunlarda da sahne alacak\" dedi.



FOTOĞRAFLI