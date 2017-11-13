Barınaktaki kafeslerin kapılarını kırdılar, 3 köpeğin ölümüne neden oldular

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi\'ne gece yarısı giren 2 kişi, köpek kafeslerinin kapılarını kırıp, kaçtı. Belediyeye ait barınakta bulunan ikisi yavru 3 köpek, diğer köpekler tarafından boğuldu. Olayla ilgili Emrah E. ve Emir G. gözaltına alındı.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Ömerli Mahallesi\'ndeki Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi\'ne gece 2 kişi girdi. Şüpheliler, yaklaşık 350 sokak köpeğinin bulunduğu barınaktaki kafeslerin kapılarını kırıp, kaçtı. Kafeslerden çıkan köpeklerden bazıları, diğer köpeklere saldırdı. Olayda, ikisi yavru, 3 köpek, diğer köpekler tarafından boğuldu. Sabah mesaiye gelen görevliler, durumu fark edip, jandarmaya haber verdi. Barınağa gelerek inceleme yapan jandarma, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüpheliler Emrah E. ve Emir G.\'yi gözaltına aldı.

Barınağın veteriner hekimi Yıldıray Elik, yaşananlara tepki gösterdi. Elik, \"Bu hayvanların kimisi hasta kimisi kısırlaştırılmayı bekliyor. Aralarında yaşlılar, yavrular var. Bazıları karantinada, bazılarının tedavisi devam ediyor. Hepsi ayrı ayrı yerlere konularak tanzim edilmiş hayvanlar. Geldiğimizde köpeklerin bir kısmı dışarıdaydı. Aralarında sakat olanlar vardı. İç kafesler açılmış, bir arada bulunmaması gereken hayvanların hepsi birbirine girmiş, birbirlerine zarar vermişlerdi. 3 hayvan cesedi bulduk. Sonra jandarma geldi, kapıların kırıldığını belirledi. Burada 15 ton mama depomuz var, onun kapısını da zorlamışlar. Artık çalacaklar mıydı, hayvanlara mı vereceklerdi; bilemiyoruz. Burada çok büyük miktarda malzeme var. Maksatlarını bilmiyoruz ama şahıslardan biri hayvansever olarak biliniyor. Çevrede hayvanseverlerle birlikte hareket ettiği biliniyor. Maksadının ne olduğunu henüz bilmiyoruz\" diye konuştu.

Şüphelilerin barınağa girmeden önce alkol aldıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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