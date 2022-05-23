Barınakta zehirlenen 9 yavru köpekten 2'si öldü

Anakara'da İmrahor Vadisi'nde bulunan bir hayvan barınağında, yavru köpeklerin bulunduğu bölüme, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yavru köpek kafası ve zehirli olduğu iddia edilen çok sayıda kemik bırakıldı. Zehirli kemik verilen 9 yavru köpekten 2'si öldü.

Sabah saatlerinde besleme yapmak için barınağa gelen hayvanseverler 9 yavru köpekten 2'sinin öldüğünü belirledi. Hayvanseverler, baygın haldeki 7 yavru köpeği de yakındaki veteriner kliniğine götürdü.

İnceleme yapmak için barınağa gelen Mamak Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ölen köpeklerden örnek aldı. Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

"İlk saldırı değil"

Pati Koruyucuları Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, barınağın olduğu bölgeye geçmişte de saldırılar düzenlendiğini, kulübelerinin yakıldığını söyledi.

Tel çevirip, kamera taktırdıklarını anlatan Taşkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kameramız önden girişleri alıyor ancak arka taraftan görmediği bir yer var. 2 yavrumuzu kaybettik. Toplam 9 köpeğimiz zehirlendi. 2-3 tane daha yavrumuz var ama şimdilik belirti yok. Birkaç gün sonra da belirtiler çıkabiliyor, onları da takip ediyoruz. Bugün burada olan gelişigüzel buraya gelen insanların yaptığı bir şey değil, tamamen bize mesaj vermek, misilleme yapmak. 'Biz bunu bitireceğiz' mesajı açıkça."

Derneğin başkan yardımcısı Emrah Karatekin de vadi bölgesinde düzenli besleme etkinlikleri yaptıklarını belirterek, "Pazar günleri çocuklarıyla birlikte gelen aileler de bu etkinlikte oluyor. Bugün sabah hep beraber buraya geldiğimizde bazı köpeklerin öldüğünü fark ettik ve içeride başka bir köpeğe ait kafatası ve kemikler bulduk." dedi.

Bölgede besleme yapan hayvansever topluluğunun kurucusu Erkin Erdoğdu ise olayın veteriner kliniğinin gönderdiği rapora göre zehirlenme olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsanlar çok agresif davranmaya başladı. Ünlüler zehirleme tarifleri bile verdi. Geldiğimiz noktada buraya bir kafatası atılıyor. Yavru hayvan kafatası ve kim bilir nasıl öldürüldü. Bunun yanında 10'a yakın köpek zehirleniyor. Zehirleme kesin, İlçe Tarım Müdürlüğü kendisine göre bunun tespitini yapacak."