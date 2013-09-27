Barilla'nın eşcinsel karşıtı sözleri, boykot çağrılarına neden oldu

Çeviri: Varsan Çekiç

Dünya'nın en büyük makarna firması Barilla'nın genel başkanı Guido Barilla, bir italyan radyosunda yaptığı söyleşide, şirketin reklamlarında asla eşcinsel bir aileyi kullanmayacağını söylemesinin ardından, ülkede tüketiciler boykot çağrısında bulundu.

Radyo 24'de yaptığı söyleşide Barilla, "Homoseksüel bir ailenin yer aldığı bir reklam asla yapmam. Saygı yoksunluğundan değil, çünkü onlarla aynı görüşte olmadığımdan yapmam. Reklamlardaki ailemiz, kadının temel bir rol oynadığı, klasik bir ailedir" dedi.

Reuters'ın haberine göre, dünyada en çok bilinen makarna markası ve İtalya'nın en büyük reklam veren firması olan Barilla reklamlarında, İtalya'nın kırsal bölgesinde yaşayan mutlu bir aile imgesini, "Barilla'nın olduğu yerde, ev vardır" sloganıyla birlikte uzun yıllardır kullanıyor.

Söyleşide eşcinsel ailelerin çocuk evlat edinmesine karşı olduğunu söyleyen Barilla, ancak İtalya'da yasal olmayan eşcinsel evliliklere izin verilmesinden yana olduğunu belirtti. Barilla, "Eğer eşcinseller makarnamızı ve reklamlarımızı beğeniyorlarsa, makarnamızı yerler. Eğer beğenmiyorlarsa yemezler ve başka bir markanın makarnasını yerler" dedi.

İtalya'nın eşcinsel hakları grubu Equality Italia'nın başkanı Aurelio Mancuso, Barilla'nın sözlerinin "tiksindirici bir provokasyon" olduğunu belirterek, şirketin ürettiği makarna ve soslara karşı boykot çağrısında bulundu. Mancuso çağrısında, "Barilla'nın sahibinin, makarnasının yenmemesi için yaptığı daveti kabul ediyoruz" dedi. Boykot çağrısına pekçok İtalyan sosyal medya üzerinden destek verdi.

İtalyan parlamentosunun eşcinsel üyesi Alessandro Zan, Twitter hesabından,"Tüketicilerle dalga geçemezsin, eşcinsel olanlar da dahil" diye yazdı.

Barilla, Perşembe günü özür dilediği bir açıklama yayımlayarak, söyleşide demek istediğinin "Bir ailede merkezi rolü kadın oynar" olduğunu belirtti.

Açıklamasında Barilla, "Barilla reklamlarında aileleri içerir çünkü aileler herkesi kucaklar ve aileler her zaman bizim markamızla birlikte tenımlanmıştır" dedi.