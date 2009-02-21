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Çevre

Bardot’tan Obama’ya çağrı: Fokları kurtarın

Fransız sinemasının eski yıldızlarından Bridget Bardot, ABD Başkanı Obama'dan fok balıklarını kurtarmasını istedi.

21 Şubat 2009 02:00

Fransız sinemasının eski yıldızlarından Bridget Bardot, ABD Başkanı Obama'dan dünyadaki fok balıklarını kurtarmasını istedi.
 
Uzun zamandır hayvan hakları eylemciliği yapan Bardot, Obama'ya gönderdiği mektupta, ABD Başkanı'na, fok avına karşı olduğunu açıkça dile getirmesi çağrısı yaptı.
 
Bardot, yaptığı açıklamada Obama'ya "çok büyük umut beslediğini" belirtirken, ABD Başkanı'na "her taraftan talep geldiğini ve zaten ülkesinde yapacağı çok iş olduğunu bildiğini" sözlerine ekledi. Bridget Bardot, Obama'nın, Avrupa'da fok avının yasaklanması için olumlu imajını kullanmasını umduğunu kaydetti.

AB, fok balığı ürünlerine yasak koymayı düşünüyor. ABD de, 1972 yılında Kanada'nın fok balığı ürünlerini yasaklamıştı.

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