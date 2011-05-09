Bardot'nun eski kocası 78'inde intihar etti

T24

Ailesi, Gunter Sachs'ın İsviçre'deki evinde kendisini vurarak öldürdüğünü söyledi. Şu an General Motors'un sahibi olduğu Opel arabalarını üreten aile şirketinin oğlu olarak dünyaya gelen Gunter Sachs, 60'lı yılların sosyete hayatında parası, yakışıklılığı ve dedikodu sütunlarından inmeyen ilişkileriyle fırtına gibi esmişti. Üç kere evlenen Gunter Sachs'ın ilk karısı nikahtan kısa süre sonra geçirdiği ameliyatta öldü. Gunter Sachs bunun ardından ikinci evliliğini dönemin en meşhur sinema yıldızlarından Fransız oyuncu Bridget Bardot ile yaptı. Bardot'nun Fransa'nın güneyindeki malikanesini kırmızı gül yağmuruna tuttuktan kısa bir süre sonra, çift Las Vegas'ta dünya evine girdi. Bridget Bardot, ''Bahçenizde bir erkeğin size gönderdiği tonlarca gülle karşılaşmak insanın her gün başına gelmez.'' demişti.Çift, üç yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Fakat arkadaşlıklarının daha uzun süre devam ettiği anlaşılıyor. Bridget Bardot adına açıklama yapan sözcüsü, Bardot'nun haberi duyduktan sonra ''mahvolduğunu'' belirtti. Bardot'dan ayrıldıktan sonra Gunther Sachs üçüncü evliliğini İsveçli manken Mirja Larsson ile 1969 yılında yapmıştı.Gunter Sachs, playboy olarak nam saldığı yıllarda İran kraliyet ailesinden Süreya İsfendiyari ile de beraber olmuştu. Renkli özel hayatının yanısıra, usta bir fotoğrafçı ve saygın bir sanat koleksiyoncusu olarak da bilinen Gunter Sachs, ödüllü bazı belgesel filmler çekmişti. Gunter Sachs'ın babası Willy Sachs da 1958 yılında intihar ederek ölmüştü.